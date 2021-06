Covid: la Basilicata è tornata in zona bianca Sono 33 le persone ricoverate, nessuna in terapia intensiva

POTENZA, 21 GIU – Primo giorno in zona bianca per la Basilicata che oggi ha lasciato quella “gialla” in cui era entrata lo scorso 10 maggio.

Secondo quanto reso noto ieri dalla task force regionale, in seguito a un ricalcolo dei guariti, sono 1.269 i lucani attualmente positivi al covid-19, con 33 persone ricoverate, ma nessuna in terapia intensiva.

