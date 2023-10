La storia delle Radio Libere

C’era una volta un mondo in cui la comunicazione era rigidamente controllata dalle élite politiche e finanziarie. Le storie e le notizie erano suddivise secondo ideologie e venivano trasmesse attraverso canali ufficiali, rendendo impossibile un libero scambio di opinioni e idee.

Ma un giorno, un gruppo di giovani idealisti decise di subvertire questo sistema, creando le prime radio libere. Queste stazioni trasmettevano dalla periferia delle città, utilizzando trasmettitori fatti in casa e antenne improvvisate.

All’inizio, la loro portata era limitata, ma si propagarono rapidamente attraverso le comunità e nella vita quotidiana delle persone. Si creò una cultura di coproduzione di programmi, senza la supervisione di alcuna autorità. Si diffuse la musica underground ed erano trasmesse notizie che non venivano riferite dai mezzi di comunicazione tradizionali.

Le radio libere rappresentavano un resistenza creativa, una rivolta contro le restrizioni imposte dalle élite governative e finanziarie. Erano fonte di ispirazione per molti giovani artigiani dell’etere, musicisti e giornalisti.

Ma questa ribellione non restò impunita. Le stazioni venivano perquisite e i trasmettitori sequestrati, la polizia perseguitava i disc-jockey, e spesso venivano imprigionati o multati.

Nonostante tutte le sfide, le radio libere proseguirono, con un numero sempre crescente di sostenitori che si univano alla sfida di lottare contro l’oppressione con uno spirito di comunità e di libertà creativa. La popolazione iniziò a scoprire l’importanza di avere un’informazione autonoma e indipendente, e la nascita delle radio libere segnò l’inizio di una nuova era di partecipazione democratica.

La storia di Radio Senise Centrale è un racconto lungo e affascinante che inizia molte decadi fa, quando la radio come mezzo di comunicazione era ancora agli albori. La piccola città di Senise, situata nel cuore della Basilicata, aveva bisogno di una voce che parlasse a tutti, una voce capace di raggiungere ogni angolo della regione, dalla campagna al mare.

Fu così che un gruppo di appassionati decise di creare Radio Senise Centrale, un’idea che in un primo momento sembrava irrealizzabile data la mancanza di fondi e risorse tecniche. Tuttavia, questo gruppo di intraprendenti giovani non si arrese, convinti che la passione e l’impegno avrebbero permesso loro di realizzare il loro sogno.

Con grande determinazione e fatica, i fondi furono raccolti uno alla volta fino a quando finalmente furono in grado di costruire uno studio radiofonico. La prima trasmissione di Radio Senise Centrale andò in onda nel 1976 trasmettendo pochi chilometri, ma già arrivando ai cuori degli ascoltatori con la sua unica messa in onda.

Nonostante le difficoltà e le sfide incontrate durante i primi anni di vita, l’attività radiofonica prosperò grazie all’enorme energia e la passione dei suoi fondatori, e in un breve periodo divenne una delle radio più ascoltate della regione. Il team di Radio Senise Centrale abbracciò il ruolo di voce della città, rilanciando anche il dibattito sociale e politico, e diventando presto il punto di riferimento per tutti i cittadini di Senise e dintorni.

L’evoluzione tecnologica degli anni che seguirono consentì alla radio di ampliare la portata del suo segnale, raggiungendo l’intera regione e anche al di fuori della stessa. La stazione radio contribuì in modo decisivo a consentire ai giovani di tutta la regione di sentirsi parte di una comunità più ampia, e di sintonizzarsi su musica, eventi sportivi e altre forme di intrattenimento che prima erano irraggiungibili.

Oggi, Radio Senise Centrale rimane un elemento fondamentale , una voce che rappresenta la storia, la cultura, l’identità della città e dei suoi cittadini: una storia di successo, di passione e di impegno a cui nessuno può rimanere indifferente.

A distanza di oltre quarat’anni dal suo esordio Radio Senise Centrale si evolve e torna a trasmettere non più come radio classica su frequenza fm ma bensì come moderna web-radio, non più soltanto una radio da ascoltare ma anche da vedere, una radio con la quale interagire attraverso i social con ascolti da tutte le parti del mondo.

Da domenica 8 settembre 2019, Radio Senise Centrale diventa RSCTV e si rinnova con un nuovo logo, una nuova immagine visiva. Nasce la nostra radiovisione online.

Ora ci attende una nuova sfida che comunicheremo presto ai nostri stretti seguaci.

Rocco Polito