ESAMI DI MATURITÀ, IN BOCCA AL LUPO DI BARDI AGLI STUDENTI

“Un sincero in bocca al lupo, a nome di tutto il governo regionale, va alle ragazze e ai ragazzi della Basilicata che si apprestano a sostenere gli esami di maturità.

È stato un anno particolarmente difficile, segnato dai ritmi della pandemia, ma grazie all’impegno costante degli studenti e al lavoro straordinario dei docenti, dei dirigenti e di tutto il personale scolastico siamo arrivati, con le emozioni di sempre, al momento degli esami.

Abbiamo voluto dare un canale preferenziale nella vaccinazione ai maturandi, proprio per rendere ancora più speciali questi giorni che ricorderanno per tutta la vita. Un piccolo segnale di attenzione dopo due anni molto complessi per tutti i giovani.

Alcuni maturandi già si guardano intorno alla ricerca di un’occupazione, altri proseguiranno negli studi universitari, accogliendo l’offerta formativa garantita dall’Università degli Studi della Basilicata o raggiungendo altri Atenei italiani.

Noi continueremo a dare il massimo per trasmettere loro il testimone della nostra terra meravigliosa, magari migliore rispetto al presente e al passato”.

Sono le parole che il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolge agli studenti lucani che si apprestano a sostenere gli esami di maturità.