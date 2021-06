Sara De Feudis confermata come presidente Avis Basilicata E’ stato eletto anche il nuovo Consiglio direttivo

POTENZA, 11 GIU – Per il prossimo quadriennio Sara De Feudis è stata confermata alla presidenza dell’Avis Basilicata.

“Sono onorata – ha sottolineato in un comunicato – come donna e come donatrice di portare avanti questa meravigliosa associazione il mio primo obiettivo sarà un rilancio dell’associazione, dopo il difficile periodo legato alla pandemia.

Tuttavia, pur tra mille difficoltà e con le limitazioni introdotte, ciò che non è mancato è stato lo splendido contributo di tutte le nostre Avis comunali che, incessantemente, caparbiamente, ognuna per le proprie possibilità, hanno continuato a svolgere la loro attività”.

L’elezione di De Feudis “è arrivata a distanza di qualche giorno dall’assemblea generale dei soci dell’Avis regionale che ha eletto anche il nuovo Consiglio direttivo.

Ne fanno parte Vito Cilla (vicepresidente vicario), Francesco Mastroberti (vicepresidente), Daniele Colangelo (segretario) e Antonio Ventrella (tesoriere).

Completano il consiglio Mauro Nardozza, Pasquale Muscillo, Antonio Battafarano, Natale Picone, Luca Forastiero e Michele Ghersi. Confermato direttore sanitario, Domenico Cavaliere”.

