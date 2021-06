Vittorio Vetturani Nei digital store il singolo “Nessuno spegnerà il cielo”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con “La vita che non cade”, il cantautore folignate torna alla ribalta, in tutti i digital store col suo nuovo singolo “Nessuno spegnerà il cielo” (di Pierfrancesco Esposito e Vittorio Vetturani, arrangiamento di Marco Cocchieri).

Siamo di fronte a un pezzo che si regge sulle proprie gambe e che insiste sulla forza che ognuno di noi si porta dentro, nonostante la solitudine, nonostante le batoste e i pesi sul cuore.

La figura della madre arriva prepotentemente davanti ai nostri occhi, un appoggio reale e sincero, un porto sicuro in cui ognuno può sempre rifugiarsi.

A dispetto dei bulli e di ogni difficoltà “nessuno spegnerà il cielo”. Il pianoforte e gli archi ci guidano attraverso un percorso di redenzione, di realizzazione del proprio destino, di voglia di cominciare qualcosa di nuovo o di ricominciare qualcosa che si era interrotto.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato in Toscana, che uscirà per metà Giugno (regia di Simone Gazzola).

Vittorio: -Questa canzone ci sprona a cercare la “nostra estate” personale, negli occhi dei nostri cari, nei nostri occhi allo specchio, nei piccoli gesti e in ogni cosa che ci fa stare bene-

Vittorio Vetturani, nasce a Foligno il 16/03/1992 e studia canto da 10 anni con la vocal coach Fabrizia Luchetti. Negli anni ha partecipato con buoni risultati a molti concorsi musicali quali Area Sanremo, il Cantagiro, Tour Music Fest, Sanremo New Talent, Una voce per l’Europa, Sanremo Doc, ecc. ed organizzato vari eventi. Attualmente sta lavorando alla realizzazione di nuovi brani, per un progetto che lo terrà impegnato tutta l’estate.

