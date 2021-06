ASM, AL VIA CAMPAGNA VACCINALE MATURANDI

L’ASM comunica che dal 6 all’ 11 giugno verranno vaccinati tutti i maturandi nati dal 01.01.2002 al 01.03.2003. Le vaccinazioni verranno effettuate presso la Sala Consiliare “Pasolini” sita in Via Sallustio, all’interno del Centro Commerciale “Il Circo” e verranno vaccinati 300 studenti al giorno nella fascia oraria che va dalle 8.00 alle 13.00.

Si ricorda che la vaccinazione è su base volontaria.

Per i maggiorenni verrà utilizzato solo il vaccino “Johnson e Johnson” mentre per i minorenni la somministrazione del vaccino verrà fatta con Pfizer.

I maturandi minorenni verranno vaccinati presso le tende del Qatar, adiacenti l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, accompagnati o da uno dei genitori o da un tutore con autocertificazione sottoscritta dagli stessi.

Gli eventuali nati prima del 01.01.2002 (posticipatari) o comunque tutti coloro che sono maturandi maggiorenni ma che per diversi motivi non riescono ad effettuare la prenotazione sulla piattaforma, potranno liberamente presentarsi nella sede di Via Sallustio.

Tutti gli studenti dovranno compilare l’autocertificazione in sede di somministrazione, (da scaricare sul sito dell’ASM), nella quale indicheranno l’istituto di appartenenza sottoscrivendo di essere maturandi.

Infine si ricorda che si dovranno prenotare sulla piattaforma, presente sull’homepage del sito dell’Azienda Sanitaria di Matera, solo i maggiorenni.

Le piattaforma per le prenotazioni è già attiva.