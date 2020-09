Focolaio in una casa di riposo a Marsicovetere (Pz): scoperti 28 positivi

“A seguito della positività della paziente ospite in una casa di riposo per anziani di Marsicovetere (Pz), sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale e agli ospiti della struttura. Risultano positive 28 persone tra operatori ed ospiti”.

Lo ha comunicato su Facebook il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri. Dei ventotto positivi, venti sono ospiti della struttura, otto operatori.

“Tutti gli operatori positivi sono in isolamento – aggiunge il sindaco – inoltre si sta tracciando la filiera di contatti dei familiari che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Anche per gli operatori negativi si è provveduto all’isolamento domiciliare.

Bisogna interrompere la catena epidemiologica ed è per questo che insieme alle Autorità Sanitarie e alla Regione Basilicata si è deciso di isolare la struttura pur garantendo i servizi essenziali. Occorre prudenza ed è indispensabile il senso di responsabilità di tutti alla luce di un prevedibile e purtroppo costante aumento di contagi a tutti i livelli”.