CELESTE CARAMANNA “Let me Pray” Una preghiera per l’anima composta sulle orme del grande Marvin Gaye

Il nuovo rivitalizzante singolo estratto da “Antropofagico III” è una preghiera per l’anima composta sulle orme del grande Marvin Gaye. È dal soul e dall’R&B che arriva la vibrazione che ha portato alla nascita di “Let me Pray”, con una melodia nata per caso, la black music nel ritmo, il falsetto nella scelta canora, sulle tracce di un suono che è parte di un mondo musicale aperto alla contaminazione. A valorizzare il tutto, è stata poi la visione d’insieme di Celeste e dei musicisti Anselmo Netto e Giuliano Castagna, oltre all’arrangiamento del maestro Tony Brundo che ha modernizzato il pezzo.