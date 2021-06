DAL 4 GIUGNO “ANDIAMO AL MARE” IL NUOVO SINGOLO DI SEB PUGGIONI

Si intitola “Andiamo al mare” il nuovo singolo del cantautore sardo Seb Puggioni. Dal 28 maggio in tutti i digital store e dal 4 giugno in tutte le radio.

Il brano è un inno al cambiamento e guarda al futuro con positività e spensieratezza.

Dopo un anno passato all’insegna dell’arcobaleno giallo, arancione e rosso è finalmente venuto il momento di godersi in relax e gaiezza un po’ di serenità e svago, in compagnia delle persone che più abbiamo a cuore, conoscendone delle nuove e riscoprendo i valori delle attività umane comunitarie.

L’intero brano si sviluppa attraverso un dialogo tra due persone, entrambe vogliose di ritornare alla normalità e lasciarsi alle spalle tutti i malumori dovuti alle restrizioni imposte dalla politica pandemica, restrizioni che hanno limitato per un lungo periodo le libertà individuali e modificato, in maniera significativa, il nostro tessuto sociale.

Troppo spesso nella nostra vita nuotiamo in una porzione di mare che è quasi sempre la stessa ovvero quella che ci permette di tenere d’occhio la spiaggia, il nostro porto sicuro.

Questa piccola porzione sondata di mare dove nuotiamo, giochiamo, ridiamo, altro non è che un nonnulla rispetto a ciò che non si conosce. Come essere umani abbiamo il dovere di sondare al di là del conosciuto e di spingerci oltre superando i nostri limiti. “Fare le cose che non sono riuscito a fare mai” significa questo, osare.

È il momento dunque di uscire allo scoperto, di rimettersi in gioco e fare tutte le cose che non si è riusciti a fare fino a questo momento, soddisfacendo quindi i desideri più intimi e profondi che con la quarantena abbiamo dovuto reprimere. Allora, andiamo al mare??

Instagram: https://www.instagram.com/sebpuggioni/

Facebook: https://www.facebook.com/SebastianoPuggioniOfficial