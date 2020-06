Tiziano Ferro, nuovo singolo con Jovanotti

Tiziano Ferro si prepara all’estate 2020 e sui social annuncia il suo nuovo singolo.

“Balla per me” in radio dal 5 giugno. In questi giorni Tiziano avrebbe dovuto vivere la partenza del suo tour negli stadi italiani per festeggiare i suoi 40 anni, appuntamento rimandato al prossimo anno a causa dell’emergenza covid-19.

Ma a sorpresa arriva l’annuncio dell’uscita della canzone con Jovanotti e presto, come promette lo stesso Tiziano, arriverà il video.

Dopo “Buona (cattiva) sorte”, “Accetto miracoli”, “In mezzo a questo inverno” e “Amici per errore”, Tiziano presenta il quinto singolo tratto dal suo ultimo album.