DAL 28 MAGGIO “AH AMAMI ADESSO” IL NUOVO SINGOLO DI LUIGI SALVAGGIO

Si intitola “Ah amami adesso” (Ondesonore Records) il nuovo singolo del cantautore siciliano Luigi Salvaggio. Dal 28 maggio in tutti i digital store e dal 1 giugno in tutte le radio. Una canzone d’amore atipica che racconta in modo tragi-romantico la storia di due ragazzi lontani. E così, come se fosse un “cercasi amore”, le tre “A” del titolo diventano una sintesi di questa breve ma intensa ricerca di ritrovarsi anche solo per una storia su Instagram o per mangiare un gelato in riva al mare. Luigi Salvaggio, nasce a Caltanissetta il 24 ottobre 1995, sviluppa sin da bambino una forte passione verso la scrittura e verso la musica, descrivendo le giornate con la mamma o con il papà attraverso dei racconti. A 18 anni compone la sua prima canzone dal titolo “Quel bacio Lento”. Con il brano “Il Silenzio delle Stelle” vince la sessantesima edizione del Festival di Castrocaro, nonché il premio come miglior giovane autore SIAE. Ha scritto numerosi brani ed è anche autore di un romanzo fantasy riguardante la musica intitolato “Lumì: Aedi Chronicles”.

