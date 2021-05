LA MEDICINA DI PROSSIMITÀ PER UN FUTURO MIGLIORE. Angelo Chiorazzo (Auxilium), a colloquio con Speranza

Angelo Chiorazzo – fondatore della Cooperativa Auxilium– a colloquio con il Ministro della Salute Roberto Speranza, per parlare di Assistenza Domiciliare Integrata e riorganizzazione delle RSA.

“Il dicastero della Salute guidato da Speranza sta svolgendo un lavoro enorme per contrastare il Covid, che ha provocato la peggior crisi che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal Secondo Dopoguerra.

Vogliamo ringraziarlo per questo e per aver posto come obiettivo prioritario – fin dall’inizio del suo incarico di Governo – lo sviluppo dell’ADI, settore nel quale Auxilium opera da oltre vent’anni, innovando e creando modelli di assistenza domiciliare riconosciuti tra i migliori in Europa, come il Modello Venosa che ha reso l’ADI della Basilicata un’eccellenza del SSN per qualità, percentuale di assistiti e gradimento da parte dei pazienti,si legge in una nota diffusa da Auxilium.