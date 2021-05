Campionato Serie D: i recuperi del 26 maggio – Molfetta-Fidelis Andria in diretta su Sportitalia – Le decisioni del Giudice Sportivo

Sarà un’altra giornata dedicata ai recuperi quella di mercoledì 26 maggio. Alle 16.00 si giocano quattordici partite di otto gironi. Sanremese-Varese (A) e Arzachena-Latina (G) prendono il via alle 15.00, Brusaporto-Tritium (B) alle 18.00. Rotonda-Acireale (I) è stata posticipata a domenica 30 maggio.

Guarda la GOL COLLECTION dell’ultima giornata.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Sanremese-Varese (Mauro Gangi di Enna), Chieri-Vado (Andrea Rizzello di Cuneo).

Girone B: Brusaporto-Tritium (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)

Girone C: Campodarsego-Arzignano (Maurizio Barbiero di Campobasso)

Girone D: Prato-Correggese (Riccardo Leotta di Acireale), Progresso-Sammaurese (Valerio Vogliacco di Bari)

Girone F: Pineto-Vastese (Claudio Campobasso di Formia), Porto S. Elpidio-Atletico Fiuggi (Luca Capriuolo di Bari), Vastogirardi-Campobasso (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Real Giulianova-Olympia Agnonese (Ilaria Bianchini di Terni), Rieti-Aprilia (Dario Acquafredda di Molfetta)

Girone G: Arzachena-Latina (Raimondo Borriello di Arezzo)

Girone H: Sorrento-Brindisi (Alessandro Cutrufo di Catania)

Girone I: Marina Di Ragusa-Dattilo (Antonio Monesi di Crotone)

———————————————-

Molfetta-Fidelis Andria in diretta su Sportitalia

Domenica 30 maggio Sportitalia trasmetterà in diretta la partita della 32^ giornata del girone H Molfetta-Fidelis Andria in programma alle 16.00 allo stadio comunale “Paolo Poli”. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

———————————————————-

Campionato Serie D: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo le partite della 14^ giornata di ritorno dei gironi H e I, la 16^ del C, giocate lo scorso 23 maggio, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Partite: Riguardo la gara Brindisi-Picerno, il G.S. ha ritenuto inammissibile il reclamo presentato dalla società ospitante confermando il risultato di 0-1.

Società – Ammende: 1.000 euro Brindisi; 600 euro Real Aversa

Allenatori: squalifica per tre gare a Giuseppe Abbondanza (Real Aversa); due gare Michele Cazzaro (Brindisi)

Calciatori: squalifica per tre gare a Luca Cigliano e Giuseppe Ruggiero (Puteolana); due gare Alessandro Cattelan (Montebelluna)

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 169