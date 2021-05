ARRIVA IL CALDO E SARA’ ANCHE INTENSO MA DURERA’ POCO

La prima ondata di caldo stagionale in arrivo sull’Italia avrà il suo culmine nella giornata di lunedì anche se le temperature aumenteranno gradualmente già nel corso del weekend.

Sarà determinata dalla risalita di correnti sub tropicale relative all’omonimo anticiclone che si sbilancerà verso l’Italia a causa di una saccatura in discesa verso l’Europa occidentale.

Si tratterà quindi di un episodio, della durata di 3 giorni circa e poi le temperature rientreranno nei ranghi eccetto che all’estremo Sud dove il caldo seppur meno marcato continuerà anche nella giornata di martedì. Vediamo allora questi valori attesi.

TEMPERATURE SABATO: temperature in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia con massime anche superiori ai 30-32°C in Sardegna sull’Iglesiente, caldo anche in Sicilia con valori fino a 30°C o localmente superiori sul Catanese. Scende leggermente sotto media il Nordest per una fase più instabile. Valori in media altrove, leggermente sotto in Liguria.

TEMPERATURE DOMENICA: ulteriore aumento al Sud Soprattutto Sicilia e Puglia dove si potrà sfondare la soglia dei 31-32°C con punte anche di 35°C nel Catanese. Aumento anche al Nord ma solo in Emilia Romagna che sale sopra media, scendono leggermente i valori massimi in Sardegna. Ancora leggermente sotto media la Liguria.

TEMPERATURE LUNEDÌ: sarà la giornata più calda per le regioni meridionali con massime fino a 30-33°C su Calabria e Campania, ben oltre i 30°C in Puglia con punte fino a 34-35°C nel Foggiano, fino a 33°C in Sicilia. Scende invece leggermente sotto media il Nord per l’arrivo delle correnti più fresche. Diminuzione anche sulle regioni tirreniche centrali soprattutto in Toscana mentre sul Lazio potranno ancora aversi valori fino a 30°C, diminuzione lieve anche in Sardegna.

TEMPERATURE MARTEDÌ: Si riallineano alle medie le temperature delle regioni entro settentrionali con massime non oltre i 25-27°C. Restano ancora sopra media Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove si potranno ancora raggiungere i 30°C .

GIORNI SUCCESSIVI: restiamo più o meno su questi valori salvo leggere locali variazioni, da valutare una diminuzione nel weekend.