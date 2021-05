NENO FUORI OVUNQUE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OMOFOBIA “NON SONO UNA SIGNORA (?)”

È disponibile dal 17 maggio 2021, su tutte le piattaforme digitali, in occasione della Giornata Mondiale contro l’omofobia, “NON SONO UNA SIGNORA (?)” (IoBoh Dischi con distribuzione Artist First – https://neno.lnk.to/NSUS), un nuovo brano di NENO, nome d’arte di STEFANO FARINETTI.

L’uscita è una cover del celebre brano di Loredana Bertè, uscito quasi 40 anni fa, e giunge alla sua pubblicazione dopo la recente esperienza di Neno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma.

«L’idea di incidere questo brano è nata quando in un Contest legato al Concerto del Primo Maggio mi hanno chiesto di cantare una cover che uscisse dal mio mondo musicale. Il giorno prima mi ero confrontato con delle persone su quanto sia giusto approvare il DDL ZAN e sulle identità di genere…quando nella lista di canzoni proposte ho visto “Non sono una signora” ho subito pensato: “Bene, voglio fare questa…è vero, non sono una signora, ma anche lo fossi, anche se mi ci sentissi, a chi farei del male? E perchè, solo per il mio modo di essere, qualcuno dovrebbe farlo a me?”.

Non ho volutamente toccato il testo di Fossati, bellissimo, ma solo l’arrangiamento, grazie alla produzione di Andrea “Andy” Mancini, che ha dato alla canzone una nuova veste elettronica e nu dance – racconta Neno – Non credo sia mai stata cantata da un uomo. C’è solo una variazione, piccola ma che per me rappresenta molto, quando cambio nel ritornello passando da ‘Una con troppe stelle nella vita” a “Uno per cui la guerra non è mai finita”. Ecco credo che ognuno abbia il diritto di essere definito per quello che è, non per come appare… non ci sarebbero così tante guerre interiori nelle persone se ognuno di noi pensasse semplicemente a rispettare gli altri».

“Non sono una signora” giunge al termine di un anno ricco di soddisfazioni per Neno e dopo la pubblicazione di quattro singoli, tra cui “Meglio star da soli”, che ha superato mezzo milione di stream solo su Spotify, portandolo l’artista ad oltre 1.500.000 di ascolti su tutte le piattaforme digitali, un traguardo notevole per un artista al 100% indipendente.

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 novembre del 1998. Inizia a cantare all’età di 5 anni e porta avanti gli studi in parallelo con la sua passione per la musica, studiando canto e pianoforte. Partecipa a diversi concorsi canori regionali e nazionali, classificandosi spesso primo o conquistando il premio della critica. Nell’Ottobre del 2016, partecipa allo stage per cantanti presso il CET di Mogol e porta avanti gli studi presso l’Università di Torino, seguendo il corso di laurea in Scienze della Comunicazione. La sua passione per la musica è così forte che lo spinge a triplicare i suoi sforzi…di giorno studente e musicista, la sera cameriere nei ristoranti della collina torinese. Grazie ai primi guadagni produce i suoi primi brani inediti insieme ad Andrea “Andy” Mancini, che diventa il suo produttore artistico. Da questa collaborazione nascono alcuni brani tra cui Inadeguato, con cui si aggiudica il premio per la miglior performance e il premio come vincitore del Bma, Bologna Musica d’Autore, celebre contest organizzato dalla storica etichetta discografica Fonoprint. Il brano, ad oggi, ha raggiunto quasi mezzo milione di stream. Il 16 novembre 2019 entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per il suo timbro vocale caldo e intenso capace di interpretare con credibilità brani internazionali così come classici italiani. Il talento di Stefano colpisce sia pubblico, sia la critica. Uscito dalla scuola riprende il suo nome d’arte, Neno, e inizia a lavorare per costruire il suo futuro discografico. A marzo 2020 pubblica il singolo Meglio star da soli, che supera mezzo milione di stream sul solo Spotify e resiste per tre mesi nella playlist editoriale di Spotify, Scuola Indie. A giugno 2020 pubblica il nuovo singolo Faccio tardi pure oggi, che chiude una trilogia, che ha come filo conduttore l’evoluzione dei sentimenti, iniziata proprio con Inadeguato e Meglio star da soli. Il 27 agosto 2020 è tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro, classificandosi primo nella classifica streaming TIM Music, secondo nella classifica degli esperti di Rai Radio2 e terzo nella classifica generale. A ottobre 2020 è Artista del mese per MTV New Generation e duetta con Pierdavide Carone nel corso del concerto milanese del cantautore al Memo Restaurant Club. Poco dopo pubblica il nuovo singolo Bla Bla Bla, una riflessione ironica, ma anche un po’ amara sui tempi attuali. A maggio 2021 è tra i finalisti del contest del Primo Maggio di Roma dedicato agli artisti emergenti, 1M NEXT, e si esibisce sul palco dello storico concertone in occasione della finalissima. Contestualmente, è anche tra i 6 artisti finalisti selezionati per esibirsi sul palco del Galbanino Stage. In totale, l’artista ha superato con i suoi singoli un milione e mezzo di ascolti su tutte le piattaforme digitali.

