Campionato Serie D: arbitri e variazioni della 13^ giornata di ritorno dei gironi E ed I, 15^ C ed i recuperi

Roma, 18 maggio 2021 – Continua a ritmo sostenuto il calendario della Serie D. Domani mercoledì 19 maggio alle 16.00 si giocano le partite della 13^ giornata di ritorno dei Gironi E ed I, la 15^ del C oltre a dodici recuperi degli altri raggruppamenti.

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Trastevere-Siena (E), Biancavilla-San Luca, Cittanovese-Dattilo e Marina Di Ragusa-Santa Maria Cilento (I)

I cambi di orario: alle ore 15.00 prendono il via Caldiero-Union Feltre (C), Arzachena-Giugliano (G) e Az Picerno-Puteolana (H), alle 18.00 Villa Valle-Tritium (B).

La gara del Girone C Adriese-Trento sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club trentino.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone C: Adriese-Trento (Lucio Felice Angelillo di Nola), Caldiero-Union Feltre (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Montebelluna-Mestre (Valerio Vogliacco di Bari), Campodarsego-Ambrosiana (Andrea Zanotti di Rimini), Cartigliano-Este (Paul Leonard Mihalache di Terni), Chions-Delta Porto Tolle (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Cjarlins Muzane-Arzignano (Valerio Pezzopane de L’Aquila), Luparense-San Giorgio Sedico (Davide Matina di Palermo), Manzanese-Union Clodiense (Luca De Angeli di Milano), Virtus Bolzano-Belluno (Maro Di Loreto di Terni).

Girone E: Montevarchi-Ostiamare (Gabriele Restaldo di Ivrea), Scandicci-Pianese (Andrea Migliorini di Verona), Foligno-Sinalunghese (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Follonica Gavorrano-Sangiovannese (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Badesse-Grassina (Riccardo Boiani di Pesaro), Montespaccato-Cannara (Carlo Palumbo di Bari), San Donato Tavarnelle-Tiferno Lerchi (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Sporting Trestina-Flaminia (Lorenzo Maccarini di Arezzo).

Girone I: ACR Messina-Rende (Gilberto Gregoris di Pescara), Acireale-Paternò (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Città S. Agata-Troina (Domenico Castellone di Napoli), Gelbison-Castrovillari (Simone Di Renzo di Bolzano), Licata-Fc Messina (Matteo Frosi di Treviglio), Rotonda-Roccella (Michele Pasculli di Como).

Recuperi

Girone A: Derthona-Gozzano (Giuseppe Romaniello di Napoli), Saluzzo-Chieri (Costantino Cardella di Torre del Greco)

Girone B: Villa Valle-Tritium (Alessandro Recchia di Brindisi)

Girone D: Correggese-Bagnolese (Lorenzo Vacca di Saronno), Mezzolara-Sammaurese (Gabriele Sacchi di Macerata)

Girone F: Montegiorgio-Vastese (Ciro Aldi di Finale Emilia), Real Giulianova-Porto S. Elpidio (Andrea Recupero di Lecce), Olympia Agnonese-Tolentino (Leonardo Di Mario di Ciampino), Vastogirardi-Pineto (Cristian Robilotta di Sala Consilina)

Girone G: Arzachena-Giugliano (Michael Poto di Mestre)

Girone H: Picerno-Puteolana (Luca Tagliente di Brindisi), Brindisi-Audace Cerignola (Giuseppe Cannata di Faenza)

Campionato Serie D: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo gli incontri della 12^ giornata di ritorno dei gironi E ed I, la 14^ del C, giocati gli scorsi 15 e 16 maggio, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Società – Ammende: squalifica del campo per una giornata da disputarsi a porte chiuse in campo neutro e 2.000 euro di ammenda al Siena; 1.000 euro Marina Di Ragusa

Calciatori: squalifica per quattro gare Gabriele Kernezo (Scandicci); due gare Michael Pagan (Adriese) e Simone Brunetti (Marina Di Ragusa)

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 162