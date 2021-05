Onyx Jazz Club presenta a Matera la 34^ edizione di “Gezziamoci

Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 10 nella sala Mandela del Comune di Matera è in programma la conferenza stampa di presentazione della 34^ edizione di “Gezziamoci, il Jazz Festival di Basilicata”. La conferenza stampa sarà trasmessa in remoto sulla pagina facebook di Onyx Jazz Club.

Un programma che copre un intero anno partendo da giugno fino a dicembre, mantenendo come sempre il cuore del Festival nel mese di Agosto.

Un festival pronto ad accogliere pubblico in sette comuni tra stazioni ferroviarie, chiostri, cattedrali, terrazzi, vicoli, piazze, musei, spiagge con concerti in ogni ora della giornata, laboratori di assaggio, visite guidate, trekking urbani, concerti all’alba, presentazioni di libri e letture condivise, performance di pittura.

Il titolo del Gezziamoci 2021 “Qui Basilicata, la cultura non si ferma!” vuole essere la risposta dell’Onyx Jazz Club e di tanti sponsor e amministrazioni ed Enti che hanno voluto, insieme, dare una risposta forte per una ripresa della cultura, del turismo in una delle più interessanti regioni d’Italia.

Alla conferenza stampa parteciperanno gli amministratori dei comuni di Matera, Bernalda, Acerenza, Genzano, Miglionico, Pietragalla, Montescaglioso, la Dirigente della Cultura della Regione Basilicata Patrizia Minardi, la Direttrice del Museo Nazionale di Matera Anna Maria Mauro, la Dirigente scolastica del Liceo Artistico Levi di Matera, giornalisti di testate nazionali, sponsor e artisti invitati al festival.