Aromi in viaggio nel segno del peperone di Senise

Il peperone di Senise è l’aroma rappresentativo della Basilicata presentato oggi a Potenza nella tappa del bus-ristorante “Aromi d’Italia”, progetto di marketing olfattivo finanziato dal Ministero del Turismo e curato dalla Regione Toscana.

Il tour di “Aromi d’Italia” si articola in 17 tappe in giro per l’Italia nel corso delle quali si svolge una degustazione curata dalla Federazione Italiana Cuochi che ha come protagonista piatti regionali che esaltano l’aroma “simbolo” del territorio.

La tappa potentina ha avuto come protagonista il peperone crusco abbinato a baccalà, carciofi, favette per l’antipasto, strascinati e mollica fritta per il primo piatto e sorbetto su cialda di mandorle per il dessert. “Abbiamo il piacere di ospitare a Potenza questo importante evento – ha commentato l’assessore Cicala – per rafforzare il connubio tra l’enogastronomia e il turismo.

Far conoscere sempre più diffusamente i gusti e sapori della nostra amata terra – ha concluso Cicala – rappresenta un dovere per chi lavora ogni giorno per mantenere in vita le nostre produzioni e i nostri sapori”.

La scelta dei profumi identitari, realizzata con una articolata ricerca ha coinvolto esperti e stakeholder regionali e ha come obiettivo un’azione di marketing olfattivo che permetta di raccontare la straordinaria varietà della cucina italiana partendo da 21 prodotti o piatti particolarmente significativi.

Nel corso della manifestazione è stato mostrato un originale kit olfattivo, che contiene un profumo per ogni realtà, da utilizzare in occasione di eventi e fiere.

Un sentore capace di evocare in maniera immediata il territorio da cui proviene. Uno strumento innovativo di promozione, un approccio nuovo al turismo enogastronomico.