Castelluccio Inferiore: restano in carica Vice sindaco e Giunta dopo la sospensione di Campanella

L’amministrazione comunale di Castelluccio Inferiore rende noto che a causa di un provvedimento interdittivo disposto dall’autorità giudiziaria, Paolo Campanella è temporaneamente sospeso dalla carica di sindaco.

Si comunica che l’amministrazione continua a lavorare: restano in carica il vicesindaco Nicola Celano, la giunta e tutti i consiglieri comunali.

“Nonostante sia un momento molto difficile, di tensione sociale per la comunità di Castelluccio Inferiore, l’amministrazione proseguirà nel suo percorso nel rispetto del programma elettorale portando a compimento le opere positivamente avviate in questi cinque anni e quelle in fase iniziale.

Il vicesindaco e tutti i consiglieri comunali esprimono solidarietà e vicinanza al sindaco Campanella augurandogli una pronta guarigione dal Covid-19 e un auspicato (auspicatissimo) rientro in carica.

L’amministrazione di Castelluccio Inferiore è sempre al fianco dei cittadini (che non hanno fatto mancare numerose attestazioni di solidarietà). Ci si augura che questa brutta pagina possa essere presto superata e si possa presto ritornare ad essere tutti la comunità coesa come Castelluccio Inferiore merita” .

È quanto riferito in una nota dell’ente comunale di Castelluccio Inferiore