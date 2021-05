NASCE LA NEWSLETTER “SEMPRE IN CAMPO. NEWS DALLA BASILICATA RURALE

Nasce “Sempre in campo. News dalla Basilicata rurale”, la newsletter periodica curata dall’area comunicazione del Dipartimento Politiche agricole e forestali.

“Nell’ottica della trasparenza abbiamo pensato di creare questa newsletter, accanto ad altre modalità informative già presenti, per implementare l’interazione con i cittadini e, in particolare, con chi vive e si impegna ogni giorno – spiega l’assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli – affinché la terra sia sempre più un luogo di opportunità, di buone pratiche, di innovazione. Il nostro obiettivo è quello di informare periodicamente sulle opportunità nel settore agricolo e sugli orientamenti e tendenze nazionali ed europee in ambito rurale e ambientale, ma anche di raccontare storie ‘dalla terra’ che sono diventate buone prassi da replicare”.

“Sempre in campo” è divisa in cinque sezioni. Si va dalla rubrica “Opportunità in rete” che offre uno spaccato su bandi, agevolazioni e contributi a favore degli operatori del settore, alla sezione “Storie e territorio” nella quale trova spazio il racconto di buoni esempi di imprenditorialità agricola.

Nella newsletter, inoltre, sono presenti le rubriche “Il valore della terra” che lancia uno sguardo alle nuove tendenze del settore, “Eventi in agenda” contenente i più importanti appuntamenti dedicati all’agricoltura in ambito regionale, nazionale e internazionale e la sezione “Lettori in campo: idee e proposte” dedicata alle storie, progetti, idee o proposte segnalate di volta in volta dai lettori.

“Questa newsletter – aggiunge il dirigente generale Donato Del Corso – rappresenta un modo per essere più vicini agli agricoltori, custodi del nostro patrimonio agricolo e zootecnico, oltre che responsabili del nostro mangiare sano. Auspico, dunque, un’ampia partecipazione attiva all’iniziativa invitando chi lo voglia a raccontarsi, proporci suggerimenti e trasferirci quella passione quotidiana e costante che contribuisce ad aggiungere valore all’identità agroalimentare lucana”.

Per ricevere la newsletter è sufficiente registrarsi inserendo i propri dati al seguente link: https://agricoltura.regione.basilicata.it/newsletter/