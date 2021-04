CORONA Arriva la lattina firmata Corona, un nuovo modo di vivere un momento di relax

Arriva la lattina firmata Corona: un nuovo modo per vivere il momento di disconnessione dalla routine quotidiana nel proprio angolo di paradiso grazie alla sua freschezza e al suo gusto leggero, esaltati in questo formato inedito per un brand d’eccellenza del gruppo AB InBev.

Anche in questa stagione così particolare, Corona invita tutti a disconnettersi dalla routine quotidiana per cercare il proprio momento di relax. Per questo, ha deciso di offrire ai suoi consumatori un nuovo formato, leggero e pratico, perché facile da trasportare e semplice da aprire.

La lattina in alluminio è adatta al consumo on the go per un momento di relax non solo domestico, ma anche all’aria aperta in città, nel proprio angolo di paradiso preferito, dove potersi rilassare, divertire e riconnettere con sé stessi.

La lattina Corona, nel classico formato da 33cl, sarà distribuita nella GDO, dove sarà presente sia a scaffale che in espositori dedicati posizionati anche nell’area snack, invitando così i consumatori a comporre il proprio aperitivo ideale con una Corona fresca e una fetta di lime, il momento di disconnessione per eccellenza.

Corona affianca dunque la lattina all’iconica bottiglia per stare insieme ancor di più ai propri consumatori nella ricerca degli angoli di paradiso e di relax, ovvero i momenti che vengono raccontati nella nuova campagna ADV Dove Inizia il Paradiso e in tutta la campagna digital dedicata al momento dell’aperitivo.