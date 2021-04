Covid-19 Bollettino del 28-04-2021- : 187 positivi, 102 guariti e 6 decessi in Basilicata

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 28 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 27 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 320.474

Tamponi totali negativi n. 294.262

Persone testate n. 187.083

Tamponi molecolari di giornata n. 1.796

Test antigenici totali 14.292

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 191

Tamponi negativi n. 1.605

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 105

DECESSI TOTALI N. 06

Deceduti Residenti n. 06

Bella

Pisticci

Pomarico

Potenza (n. 2 )

Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 191

Residenti: n. 187

2 Abriola

2 Atella

3 Avigliano

1 Balvano

3 Barile

6 Bernalda

1 Brienza

1 Castelluccio Superiore

5 Corleto Perticara

1 Ferrandina

1 Filiano (domiciliato a Balvano)

1 Grassano

2 Lauria

9 Lavello

3 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Tramutola)

19 Matera

6 Melfi

4 Miglionico

9 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Pietragalla

1 Pignola

2 Pisticci

19 Policoro

13 Potenza

1 Rapone

35 Rionero in Vulture (n. 2 domiciliati a Melfi; n. 1 domiciliato a Salandra)

3 Ripacandida

3 Rotondella

1 Ruoti

2 Ruvo del Monte

2 Salandra

8 Sant’Arcangelo

4 Scanzano Jonico

5 Tito (n. 2 domiciliati a Tramutola)

1 Tolve

1 Tramutola

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Molise

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 105

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 102

4 Atella

6 Avigliano

2 Cancellara

1 Castelmezzano

2 Chiaromonte

1 Corleto Perticara

4 Episcopia

1 Fardella

3 Ferrandina

2 Filiano

1 Forenza

4 Francavilla in Sinni

1 Maratea

10 Matera

2 Miglionico

1 Montescaglioso

14 Picerno

1 Pisticci

10 Policoro

1 Pomarico

2 Potenza

2 Ruoti

2 Ruvo del Monte

2 San Costantino Albanese (n. 1 domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 San Giorgio Lucano

1 Sasso di Castalda

1 Scanzano Jonico

6 Senise

5 Teana

3 Terranova di Pollino

5 Tolve

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Umbria (domiciliati ad Atella)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.897*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.726

DECEDUTI RESIDENTI N. 509

GUARITI RESIDENTI N. 16.642

*Note: il numero dei casi attuali è ridotto di n. 2 unità per errata indicazione dei dati anagrafici relativi ad un unico soggetto di nazionalità estera, non residente, e domiciliato nel Comune di Moliterno.