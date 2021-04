Sottosegretario Moles incontra senatore Marti (Lega)

“Un utile ed importante incontro quello avuto oggi con il Senatore Roberto Marti, Commissario della Lega in Basilicata, con il quale abbiamo affrontato il tema della nostra regione e del Sud Italia, piegato dalla crisi causata dal Covid”.

Così in una nota il Senatore Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata.

“Abbiamo concordato ancora una volta sulla necessità di continuare ed incrementare il fruttuoso e costruttivo dialogo tra i due partiti con l’obiettivo di poter incidere in maniera ancor piu’ determinante, al governo, in Parlamento e nelle istituzioni regionali e locali, per le istanze e le necessita’ delle nostre realtà’ e per il bene del Paese, che non può prescindere da una ripartenza del Mezzogiorno.

La collaborazione con gli amici della Lega, all’interno dell’alleanza del centro destra, è la carta vincente anche per contribuire a dare alla Basilicata ed al Sud la dignità che meritano”.