FERROVIE, MERRA: “AL VAGLIO TRENI SPECIALI PER PERIODO ESTIVO

Pianificazione di treni speciali per le coste lucane nel periodo estivo: è l’ipotesi alla quale sta lavorando la Regione Basilicata, per prepararsi nel migliore dei modi alla ripresa estiva e in vista dell’auspicato superamento della crisi pandemica.

Avendo la possibilità di “impiegare risorse destinate a specifici progetti di miglioramento dei servizi di trasporto anche per finalità turistiche”, il Dipartimento regionale ad Infrastrutture e Mobilità ha richiesto a Trenitalia di programmare una serie “di servizi a supporto della mobilità turistica”.

“In tal senso – ha detto in merito l’assessore regionale, Donatella Merra – ho avviato interlocuzioni con i rappresentanti dei territori. Stiamo discutendo, a tal proposito, anche delle procedure necessarie all’apertura stagionale di una biglietteria situata in un’importante località turistica.

Quest’estate più della scorsa – ha proseguito l’esponente dell’esecutivo lucano – si sta cercando di porre in essere ogni azione utile ad incentivare l’afflusso di turisti nelle località marittime regionali su entrambe le coste nei periodi estivi”.