Pasqua 2021, gli auguri del Presidente Bardi ai lucani

“Questa sarà una Pasqua triste: tante famiglie lucane saranno divise, alcune hanno vissuto un lutto, tutte saranno preoccupate del futuro. È un momento di grandi difficoltà, sanitarie, economiche e sociali, che meritano la mia totale dedizione. Come saprete stiamo facendo grandi cose sulle vaccinazioni – come riconosciuto da tutti a livello nazionale – ma ovviamente non mancano errori, ritardi e problemi, che sto seguendo personalmente.

Il mio augurio va a tutti voi, ma mi concederete un pensiero dedicato agli operatori sanitari che senza sosta stanno vaccinando quanti più lucani possibili, anche oggi e domani. Non ci fermiamo mai, perché vogliamo ripartire quanto prima.

Buona Pasqua ai lucani di tutto il mondo”.