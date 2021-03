Serena de Bari In radio dal 2 Aprile il nuovo singolo “Love affair”

“Love affair” (Ontheset/Believe Digital) è il nuovo singolo della cantante pugliese Serena de Bari, dal 2 Aprile in tutti i digital store.

“In me senti odore di quartieri popolari forse ti ci devi ancora abituare. Tempi passati ma presenti e ancora amari, ma che mi hanno insegnato a respirare ad amare”, canta Serena in “Love affair”, il singolo in cui Serena si propone in una maniera nuova e originale con un mood e una linea musicale che sicuramente lascerà il segno, forte di un rinnovamento profondo che la porta ad esplorare sonorità e colori nuovi per la sua voce grazie anche alla sua nuova collaborazione con Tempoxso.

Love affair, due mondi opposti si incentrano e si scontrano in un flirt d’altri tempi ma attuale, lei viene dai quartieri popolari e vive in un mondo reale, lui dai quartieri alti, da un mondo elitario e distaccato, “…non mi compri con un bracciale voglio passione reale…sei un abbraccio di peluche …che stringi forte ma fa pouf “.

Serena:“Io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni”

Il brano scritto da Mirko Verrengia, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana ed arrangiato da Franco Muggeo e Tempoxso, mix Tempoxso, è stato registrato a Milano e al Mast Academy studio di Bari da Massimo Stano. Masterizzato da Claudio Giussani all’Energry mastering (Mi). Il video, diretto dal regista Marco D’andragora per la Damstudio, è stato realizzato presso l’Hive studio, a Bisceglie (Bari).

Biografia

Serena De Bari, 20 anni, di Molfetta, si fa conoscere al grande pubblico quando entra nella scuola di AMICI di Maria de Filippi (edizione Amici 2017), conquistando il banco durante una sfida vinta grazie al voto del giudice Alessandro Massara, presidente della Universal. Amici le dà modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue innate capacità artistiche. Serena ama cantare dal vivo e durante i suoi live riesce sempre a conquistare il pubblico, grazie alla sua padronanza scenica e alla sua grande capacità interpretativa. A novembre 2018 esce “Serena De Bari”, il suo album d’esordio dal quale vengono estratti i singoli “Troppo Fragile”, cantato ad Amici, che è stato anche nella Top 10 della classifica MEI ed il relativo videoclip è entrato in programmazione su MTV New Generation; “Urlo sul Mondo”, brano con il quale Serena ha vinto la sfida ad Amici e presentato su Gulp Music il programma in onda su RAI Gulp. L’ estate 2019 Serena ha ricevuto grandi consensi dl pubblico e dai media per aver aperto il concerto di Roberto Vecchioni, che l’ha promossa a pieni voti per il suo grande talento. A fine 2019 Serena è uscita con il singolo “Frutta” in duetto con gli Sugarfree e grazie alle tantissime radio che hanno suonato il brano è entrata nella top 40 classifica radio di Earone. Luglio 2020 Serena entra nella Classifica top ten di Radio Airplay Indipendenti con il suo nuovo singolo “Check” (Ontheset/Believe Digital).

https://www.instagram.com/serenadebariofficial/

https://www.facebook.com/SerenadeBariOfficial

https://www.youtube.com/channel/UCKC-09RTnVJKlfZgweH23qQ