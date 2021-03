Facebook lancia il progetto RISE in collaborazione con UNA

Facebook lancia in Italia il progetto RISE, rivolto ai professionisti del settore della comunicazione e del marketing, oltre che ai giovani in cerca di prima occupazione in questo ambito, persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi determinata dalla pandemia o che desiderano dare una svolta alla loro carriera in questo periodo così critico.

L’obiettivo è contribuire, con risorse, formazione e strumenti, affinché possano entrare o rientrare nuovamente nel mondo del lavoro.

Come si legge nel comunicato, il programma è nato come progetto pilota in Brasile e sarà sviluppato ora anche in Italia grazie alla partnership strategica con UNA – Aziende della Comunicazione Unite, associazione che conta circa 200 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail con l’obiettivo di rappresentare una nuova, innovativa e unica realtà in grado di rispondere alle ultime esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento.

Il progetto RISE inizierà ad aprile e durerà fino a giugno 2021, e offrirà formazione gratuita sull’utilizzo delle piattaforme social, corsi di aggiornamento e corsi di crescita personale.

Tra le risorse disponibili ci saranno 500 certificazioni Blueprint, fornite gratuitamente da Facebook. Dopo una prima fase di lancio e recruitment, i contenuti saranno online a partire dal 12 aprile.

Il progetto – continua il comunicato – avrà un gruppo Facebook per consentire lo scambio di opinioni e informazioni tra i partecipanti e un sito web dove i professionisti potranno registrarsi e visualizzare tutti i materiali del programma.

Nel dettaglio, le risorse disponibili faranno riferimento a tre grandi aree: IMPARARE, CRESCERE e RICOMINCIARE:

● IMPARARE: corsi per perfezionare diverse competenze tecniche e digitali attraverso sessioni live con i trainer di Blueprint, che affronteranno argomenti come Media Planning, Media Buying e Creative Strategy. Inoltre, il programma prevede training tenuti da esperti del Marketing Science di Facebook che si occupano di analizzare nel dettaglio i fattori che determinano le performance del digital advertising.

● CRESCERE: focus sullo sviluppo personale e le prospettive di carriera, ad esempio Vision Writing in partnership con Fast Forward Group, e sessioni con gli esperti di Facebook su come scrivere un curriculum, prepararsi ad un colloquio, creare il proprio portfolio e molto altro.

● RICOMINCIARE: contenuti per trovare ispirazione e coltivare le proprie capacità di resilienza, specie in una fase di incertezza, attraverso storie di piccoli imprenditori e di influencer che hanno reinventato la propria carriera. I partecipanti saranno invitati a condividere anche le proprie storie.

“Facebook è da sempre impegnata nel supportare le agenzie e i professionisti della comunicazione e, soprattutto in questo difficile momento, vogliamo dare il nostro contributo concreto al settore. Riteniamo infatti che investire sulle persone e nella loro formazione sia un motore chiave della ripresa e della crescita aziendale.- ha commentato Mariano Di Benedetto, Agency Lead, Facebook Italia. – Siamo molto felici di avere al nostro fianco, nel lancio di questo progetto in Italia, un partner strategico come UNA – Aziende della Comunicazione Unite.

Programmi come RISE nascono per creare valore sociale all’interno della comunità, aiutando a sviluppare talenti che consentiranno alle agenzie di continuare a innovarsi e crescere nel tempo.”

“RISE, crescita, è una delle nostre parola preferite. Crediamo che la comunicazione, se fatta bene, sia un ingrediente fondamentale per rimettere in moto l’intero sistema.

RISE punta ad alimentare la cultura della buona comunicazione – a stimolarla – partendo dai giovani talenti, quelli che oggi possono e devono fare la differenza – dichiara Emanuele Nenna, Presidente UNA. “Per questo siamo orgogliosi di supportare Facebook in questo progetto, perfettamente in linea con i nostri obiettivi e sviluppato con contenuti di grande valore.

Una proposta concreta e rilevante per i nostri associati e per tutto il mercato.”