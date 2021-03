Emergenza coronavirus Basilicata, i dati del 28 marzo 2021

Su 1200 tamponi processati, 159sono risultati positivi. Ricoverate 171 persone, delle quali in terapia intensiva: 5 a Potenza, 8 a Matera. 58 guariti, 3 i decessi: a Melfi, Potenza e Sant’Arcangelo.

Attualmente positivi: 4572

DECESSI TOTALI N. 3

Deceduti Residenti n. 3

• Melfi

• Potenza

• Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 159

Residenti: n. 134

N. Comune

1 Atella

4 Avigliano

4 Banzi

1 Baragiano

2 Bella

6 Bernalda

1 Chiaromonte (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Forenza

2 Grassano

7 Lavello

2 Maratea

1 Maschito

17 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

8 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Montemilone)

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

6 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Venosa)

6 Policoro

8 Pomarico

17 Potenza

1 Rapolla (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rionero in Vulture

4 San Fele (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

3 Tito

1 Tramutola

2 Trecchina

8 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 14

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

13 Nazionalità varie (domiciliati a Corleto Perticara)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 11

N. Regione/ Stato estero

11 Puglia

GUARITI TOTALI N. 58

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 57

N. Comune

2 Avigliano

1 Francavilla in Sinni

1 Lagonegro

2 Lauria

7 Maratea

2 Matera

3 Melfi

1 Oppido Lucano

1 Pisticci

14 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Savoia di Lucania)

8 Rionero in Vulture

2 Rivello

5 Stigliano

1 Trecchina

3 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti e domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Maratea)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.572

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.401

DECEDUTI RESIDENTI N. 422

GUARITI RESIDENTI N. 13.664

Task Force Regione Basilicata