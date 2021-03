Sport, i cinque presidenti rispondono a Bardi: ‘Non può esserci gloria per chi scappa dalle responsabilità’

I presidenti delle principali società sportive lucane, Salvatore Caiata per il Potenza Calcio, Rocco Auletta per il Cmb, Nicola Carlomagno per Volley Rinascita Lagonegro, Roberto Urgesi per Basilicata Nuoto e Rocco Luigi Sassone per l’Olimpia Basket Matera hanno risposto al governatore Bardi con una missiva in cui si sollecita un impegno concreto a favore dello sport lucano.

Egregio Presidente Bardi,

Riscontriamo il suo comunicato diffuso a mezzo stampa nel pomeriggio di ieri per manifestarle il nostro sconcerto circa le modalità con cui la giunta che Lei rappresenta intende supportare le società sportive lucane.

Entrando nel merito del comunicato, la prima cosa che balza all’occhio sono i verbi utilizzati, tutti coniugati al passato, contrariamente alle nostre richieste che invece riguardano il futuro degli atleti e delle nostre società sportive.

Tale evidenza fa il paio con le esigue poste di bilancio previste per le attività sportive regionali nella prossima stagione 2021-22 che invece di imprimere una decisa accelerazione ad un settore strategico per l’aggregazione sociale e la promozione territoriale, annichiliscono le energie di chi sarebbe pronto ancora una volta a farsi carico di garantire la continuità sportiva sui nostri territori.

Caro presidente Bardi, come Lei sa bene, il ruolo del presidente ha l’onere di valutare preventivamente se le iniziative da intraprendere risultano compatibili con le risorse disponibili.

Oggi noi tutti prendiamo atto che la pianificazione delle attività sportive nelle discipline in cui ognuno di noi da anni con sacrifici personali si cimenta, non potranno beneficiare di contributi della Regione Basilicata in misura necessaria a soddisfarne le esigenze minime.

Qualcuno ha scritto che “Non può esserci gloria per chi scappa dalle responsabilità” e noi crediamo che sia proprio così!

Salvatore Caiata

Rocco Auletta

Nicola Carlomagno

Roberto Urgesi

Rocco Luigi Sassone