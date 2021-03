Serie D – Campionato: arbitri e programma dei recuperi – Forlì-Fiorenzuola in diretta su Sportitalia

La Serie D continua a passo spedito con il programma dei recuperi.

Oggi mercoledì 24 febbraio alle 14.30 si giocano dodici partite, un altro tassello importante che andrà a ricomporre il mosaico delle classifiche di sette gironi. Olympia Agnonese-Pineto è stata rinviata a causa del maltempo.

Domenica 28 marzo alle 15.00 Sportitalia trasmetterà in diretta la partita della 23^ giornata del girone D Forlì-Fiorenzuola in programma sul campo dello stadio “Tullio Morgagni”.

La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli.

La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.35, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito web Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone B

Brusaporto-Casatese (Cristian Robilotta di Sala Consilina)

Girone C

Cjarlins Muzane-Campodarsego (Guido Iacopetti di Pistoia)

Girone D

Forlì-Bagnolese (Andrea Recupero di Lecce)

Girone F

Recanatese-Tolentino (Flavio Fantozzi di Civitavecchia)

Girone G

Giugliano-Nocerina (Stefano Selva di Alghero)

Girone H

Taranto-Molfetta (Giuseppe Mucera di Palermo)[Canale 85]

Bitonto-Casarano (Emanuele Bracaccini di Macerata)

Sorrento-Gravina (Filippo Balducci di Empoli)

Portici-Brindisi (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo)[Studio 100]

Girone I

Dattilo-Cittanovese (David Kovacevic di Arco Riva)

Roccella-Gelbison (Enrico Eremitaggio di Ancona)

Paternò-Rotonda (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia)