Neve in basilicata : al momento nessuna criticità segnalata

Gran parte della provincia di Potenza e in particolare l’area sud , si è risvegliata questa mattina coperta di bianco.

Al momento non ci sono segnalazioni di criticità per quanto riguarda la circolazione stradale sui maggiori tratti di percorrenza , ma molti sindaci stanno invitando i propri concittadini ad “uscire solo in caso di necessità”.

A Potenza, stamani, il sindaco, Mario Guarente, ha invitato i cittadini a «uscire solo in caso di necessità improrogabili». Nel capoluogo, infatti, vi sono almeno 20 centimetri di neve.

Da segnalare solo qualche problema che riguarda la connessione internet in alcune zone di Lauria e Latronico.

Nei prossimi giorni il flusso di aria fredda continuerà ad interessare la Basilicata specialmente tra mercoledì e venerdì quando sono attese altre precipitazioni nevose oltre i 600/800 metri specialmente nella serata di giovedì.