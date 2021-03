REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 18 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 17 marzo 2021

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

• Brienza

• Policoro

• Senise

• Tolve

POSITIVI TOTALI N. 184

Residenti: n. 179

N. Comune

3 Accettura

1 Acerenza

2 Atella

9 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Balvano

2 Barile

3 Bernalda

2 Chiaromonte

1 Episcopia

1 Fardella

4 Ferrandina (n. 2 domiciliati a Rotondella)

1 Filiano

3 Forenza

3 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

3 Irsina

6 Lauria (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Lavello

7 Matera

14 Melfi

1 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

1 Oliveto Lucano

1 Oppido Lucano

4 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato in Puglia)

3 Pescopagano

4 Picerno

2 Pignola

4 Pisticci

21 Policoro

3 Pomarico

28 Potenza (n. 2 domiciliati ad Avigliano)

2 Rapolla

1 Rionero in Vulture

5 Rivello

1 Ruoti

2 San Costantino Albanese

2 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Tito)

1 Sant’Arcangelo

1 Savoia di Lucania

2 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Senise

1 Tito

1 Tolve

2 Tramutola

1 Tricarico

4 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

4 Venosa

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

05 Puglia