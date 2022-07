Avviso della Regione Basilicata per comporre le commissioni d’esame

La Regione Basilicata ha emanato un Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 30 unita’ di personale di categoria C e n. 93 unita’ di personale di categoria D per vari profili indetti dalla Regione Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di presentazione delle domande, da inoltrare entro il prossimo 22 luglio, sono disponibili nella sezione Avvisi del portale istituzionale della Regione Basilicata (link https://bit.ly/3yFfnnQ)

