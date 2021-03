NOMADI Il 23 Aprile 2021 esce il nuovo album di inediti “SOLO ESSERI UMANI”

Preorder disponibile a questo link:

Venerdì 23 Aprile uscirà “SOLO ESSERI UMANI” il nuovo album di inediti dei NOMADI, per la prima volta su etichetta BMG e pubblicato in formato Vinile, CD e Digital Download.

Valori / Amore / Vita

Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo.

La prima sorpresa di questo progetto è il brano che da il titolo all’album “Solo Essere Umani“ cantato insieme all’amico storico della band, ENZO IACCHETTI.

Per mantenere la grande tradizione che la contraddistingue, la band più longeva della storia d’Italia ha organizzato un RADUNO VIRTUALE insieme a tutti i fan, nessuno escluso, che preordineranno l’album prima del 21 Aprile. Basterà inviare alla mail nomadi@nomadi.it la ricevuta di acquisto per poter trovare nella propria casella mail un invito all’evento esclusivo virtuale fissato al 22 Aprile insieme alla Band. Si ascolteranno in anteprima tutte le canzoni di “Solo Esseri Umani” e si brinderà insieme alla vita, all’amore e ai valori!

Ecco la tracklist di SOLO ESSERI UMANI:

1 – Ogni cosa che vivrai

2 – Solo esseri umani

3 – Fidati di me

4 – Frasi nel fuoco

5 – Abbracciami ancora una volta

6 – Il segno del fuoriclasse

7 – C’eri anche tu

8 – Soffio Celeste

9 – Dalla parte del cuore

10 – Voci per cantare

11 – Solo esseri umani (Feat Enzo Iacchetti)

