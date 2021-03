Il Consorzio Turistico Maratea alla ricerca del rilancio del Turismo

La fiera ITB, indubbiamente la più grande fiera e mercato d’affari al mondo dell’industria del turismo, che quest’anno si è svolta su piattaforma digitale, ha dato indicazioni abbastanza precise su come i facenti parte del turismo e dei fruitori siano tutti insieme ai blocchi di partenza, desiderosi di tornare ad organizzare viaggi, non appena gli verrà consentito.

Alle contrattazioni delegato in rappresentanza del Consorzio Turistico Maratea, Pasquale Boccia Direttore Commerciale di uno degli hotel soci, lo stesso afferma, in un momento di fermo di mercato come quello che stiamo vivendo, senza il bombardamento incessante di offerte speciali e last minute che possono distogliere l’utente finale dallo scoprire nuovi prodotti di nicchia e appeal, vi è ampio spazio per catturare l’attenzione di un valido esperto di viaggi che è alla ricerca di novità e destinazioni particolari.

In questo contesto Maratea e la Basilicata si presentano come una destinazione di livello, di caratteristiche, che ben si addice a un viaggiatore in cerca di cultura e paesaggi, a vacanze balneari con la possibilità di combinare attività all’aperto ricche di esperienze, avventure, passioni, tradizioni culinarie e degustazioni di prodotti tipici territoriali. Una tipologia di vacanza adatta al mercato Estero.

Biagio Salerno Presidente del Consorzio Turistico Maratea ribadisce che attraverso promozioni mirate, eseguite a più livelli, attraverso i tour operator, tramite i social ed eventi studiati, si può preparare il terreno per una ottima stagione 2022, e provarci anche per il 2021.

Contemporaneamente sarà utile già programmare adesso offerte speciali per periodi di spalla come settembre e ottobre 2021 e che coincidono con le festività nei paesi del mercato di riferimento, che potrebbero sicuramente portare risultati insperati.

Biagio Salerno conferma che l’offerta turistica di Maratea e della Basilicata è di ottimo livello, rivolta ad un target di clientela medio-alto dei settori Leisure, Mice e Weddings. Pasquale Boccia persona di maturata esperienza nel settore afferma: non abbiamo il minimo dubbio che, attraverso una buona collaborazione di tutti gli stakeholders coinvolti nel piano di promozione e sviluppo, potranno essere raggiunti risultati eccellenti, con l’aiuto, l’appoggio dell’APT e della Regione Basilicata.

Necessitano come abbiamo appurato, azioni di comunicazione dirette, le media relations e il digitale PR, presstour, sono elementi fondamentali per una destinazione e per gli stessi operatori turistici. Azioni rivolte sia al mercato B2B e sia quello consumer, al fine di promuovere e supportare la destinazione sul mercato italiano e internazionale.

Attualmente i mercati interessati che hanno confermato attenzione all’evento fieristico su piattaforma, al nostro territorio sono GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, RUSSIA, UK; infatti già è iniziata la prima fase di uno start up con approfondimento tramite Call ed abbiamo riscontrato un coinvolgimento da parte dei Tour Operator e degli operatori esperti. Con entusiasmo registriamo molto interesse alla contrattazione della destinazione.

Biagio Salerno, ci aspettiamo importante disponibilità come già dimostrato in alcuni incontri da parte del Dott. Antonio Nicoletti Direttore dell’APT di Basilicata, riconferma di una collaborazione ritenuta essenziale e solida che miri a consolidare il rapporto con gli interessati al nostro territorio, anche dal punto di vista Istituzionale.