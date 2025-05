Matera, Attilio Troiano 4tet con “Tenor Tales Echoes of Standards, Whispers of Soul” al Rosetta Jazz Club

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di jazz: domenica 04 maggio, alle ore 21:00, il Rosetta Jazz Club di Matera ospiterà il concerto di Attilio Troiano, sassofonista di grande sensibilità ed esperienza, con il suo progetto dal titolo evocativo: “Tenor Tales: Echoes of Standards, Whispers of Soul”.

Nel cuore di una delle location più suggestive della città dei Sassi, Troiano condurrà il pubblico attraverso un percorso sonoro fatto di standard jazz reinterpretati con uno stile personale e contemporaneo: una serata, dunque, in cui il sax sarà capace di evocare emozioni, ricordi e visioni.

Polistrumentista, cantante, direttore d’orchestra e compositore, Attilio Troiano è uno dei talenti più puri del “Made in Italy”. Troiano si è avvicinato alla musica in giovane età, studiando clarinetto al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.

Nel corso degli anni, ha ampliato il suo repertorio, suonando numerosi strumenti tra cui sax, tromba, trombone, flauto e pianoforte.

Il musicista ha collaborato con numerosi artisti della scena jazz nazionale e internazionale, distinguendosi per la sua capacità di fondere tecnica e sentimento in un linguaggio musicale autentico e riconoscibile. Oltre all’attività concertistica, è anche attivo in ambito didattico e nella promozione della cultura musicale.

«Con grande piacere ospitiamo il grande ritorno di Attilio Troiano con il suo personalissimo omaggio alla letteratura del sassofono jazz. Sarà una serata magica e coinvolgente che saprà rapire l’anima e il cuore del nostro pubblico.», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.