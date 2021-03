Campionato Serie D, recuperi: arbitri e programma delle gare del 10, variazioni del 13 e 14 marzo

Roma, 9 marzo 2021 – E’ tempo di recuperi per il Campionato Serie D con 43 partite in programma il 10, 13 e 14 marzo alle 14.30. Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese (F) del 10 è stata rinviata al 17 marzo. Trento-Manzanese (C) del 14 e Bitonto-Casarano (H) del 17 si disputeranno il 24 marzo. Altamura-Molfetta (H) in programma sempre il 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi.

Di seguito le designazioni arbitrali degli incontri di mercoledì 10 e la lista aggiornata delle gare del 13 e 14 marzo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Recuperi del 10 marzo

Girone C

Campodarsego-Delta Porto Tolle (Arbitro Emanuele Tartarone di Frosinone)

Girone D

Sammaurese-Real Forte Querceta (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore)

Mezzolara-Forlì (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno)

Girone E

San Donato Tavarnelle-Trastevere (Giuseppe Rispoli di Locri)

Montespaccato-Grassina (Alfredo Iannello di Messina)

Girone F

Rieti-Montegiorgio (Fabrizio Arcidiacono di Acireale)

Vastogirardi-Tolentino (Stefan Arnaut di Padova)

Girone G

Giugliano-Arzachena (Antonio Monesi di Crotone)

Girone H

Gravina-Az Picerno (Luca De Angeli Di Milano)

Sorrento-Puteolana (Alessandro Recchia di Brindisi)

Taranto-Fidelis Andria (Valerio Pezzopane de L’Aquila)

Girone I

San Luca-Biancavilla (Cristiano Ursini di Pescara)

Rotonda-Castrovillari (Michele Molinaroli di Piacenza)

Recuperi del 13 marzo

Girone A

Borgosesia-Lavagnese

Girone F

Matese-Real Giulianova

Recuperi del 14 marzo

Girone A

Pontdonnaz-Legnano

Saluzzo-Fossano

Girone B

Fanfulla-Real Calepina

Vis Nova Giussano-Breno

Girone C

Arzignano-Campodarsego

Caldiero Terme-Union Clodiense Chioggia

Delta Porto Tolle-Cartigliano

Girone D

Aglianese-Mezzolara

Fiorenzuola-Marignanese

Real Forte Querceta-Correggese

Sasso Marconi-Sammaurese

Girone E

Sinalunghese-S. Donato Tavarnelle

Montespaccato-Badesse

Girone F

Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi

Porto S. Elpidio-Montegiorgio

Campobasso-Recanatese

Olympia Agnonese-Pineto

Girone G

Cassino-Team Nuova Florida

Giugliano-Sassari Latte Dolce

Latina-Monterosi

Vis Artena-Muravera

Girone H

Casarano-Sorrento

Gravina-Brindisi

Portici-Taranto

Girone I

Cittanovese-Castrovillari

Fc Messina-Licata

Roccella-Rotonda

Biancavilla-Dattilo