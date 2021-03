Rotondella, wifi gratuito negli spazi pubblici

Rotondella (MT) – Il Comune di Rotondella è rientrato tra i vincitori del bando Wifi4Eu, un’iniziativa dell’Unione Europea che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali.

Un voucher da 15mila euro per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet. All’interno del territorio rotondellese gli accessi point sono stati posizionati presso Piazza della Repubblica ed il municipio, Piazza Unità d’Italia e Biblioteca Comunale “Mario Dimatteo”, il plesso scolastico di Rotondella Centro e Piazza Plebiscito, il plesso scolastico di Rotondella Due e Via Bernini e a Marina di Rotondella.

“Abbiamo aderito con piacere, al fine di garantire la connessione gratuita a tutti i cittadini e ai tanti turisti che visitano il borgo.

A oggi, la copertura non è disponibile su tutto il territorio perché si attende la fattibilità tecnica. Nel frattempo questa Amministrazione sta lavorando per far sì che questo accada in futuro”, è quanto afferma il Vice Sindaco Pasquale Dimatteo.

Per poter usufruire del servizio basterà registrarsi al portale seguendo le istruzioni dopo essersi collegati alla rete denominata Wifi4eu, successivamente si riceverà un SMS con la password per poter navigare senza limiti di tempo in tutte le località sopracitate.