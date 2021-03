Italia – Santa Sede: il premier Draghi al 92mo anniversario dei Patti Lateranensi

Si celebra oggi, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Palazzo Borromeo), il 92mo anniversario dei Patti lateranensi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e delle più alte cariche istituzionali della Repubblica italiana e della Santa Sede.

A causa delle restrizioni imposte dal perdurare della pandemia di Covid-19, non sarà consentito l’accesso ai fotografi e agli operatori tv a Palazzo Borromeo. Sarà prevista la diffusione di immagini e filmati attraverso un servizio di host-broadcasting, organizzato in collaborazione con RAI e Agenzia ANSA.

“Bisogna ridare speranza al Paese. Si percepisce una situazione di depressione, e l’importante è che il governo tra le priorità riesca anche veramente a dare speranza.

E in questo anche la Chiesa potrà essere di grande aiuto e di grande vicinanza”. Così il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, in un’intervista al Tg3 prima del vertice bilaterale Italia-Santa Sede.

L’auspicio, con la nascita del nuovo governo, è per “la gran parte delle forze politiche trovare uno spirito d’intesa, di collaborazione tra le parti, e lavorare effettivamente per il bene comune per rispondere veramente ai gravi problemi dell’Italia di oggi”

(ANSA)