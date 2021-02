Mafia: beni per 400 mila euro sequestrati nel Materano A un uomo coinvolto in operazione Dda di Potenza ‘Narcos’

POTENZA,

I Carabinieri hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 400 mila euro, ad Angelo Rocco Calvello (37 anni) di Stigliano (Matera), coinvolto nell’operazione “Narcos” della Dda di Potenza, e in carcere perché ritenuto a capo di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga.

Sono stati sequestrati per equivalente tre immobili, un terreno di circa 70 ettari, quattro veicoli, quote societarie e conti correnti bancari.