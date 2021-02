Incontro su sindrome dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo

“Lunedì 22 febbraio, ore 15:00, si terrà in modalità telematica un incontro con il Consigliere regionale Tommaso Coviello, proponente della proposta di legge n. 74/2020 recante “Norme in materia di tutela delle persone affette da sindrome dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo”.

All’incontro parteciperanno i componenti del Tavolo Tecnico regionale sull’Autismo, le Associazioni componenti del Comitato Consultivo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, i componenti del Gruppo di lavoro sull’Autismo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

Lo rende noto il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano.

“L’autismo è un problema in crescita – afferma il Garante – di cui però non conosciamo i dati del contesto regionale dovendoci, così, fermare alle statistiche nazionali. Secondo una recente rilevazione i soggetti con Sindrome di Asperger in Italia sarebbero 300.000, nel mondo l’1% della popolazione totale.

Tale situazione necessita di essere affrontata con interventi mirati e risorse specifiche. Non è, infatti, sufficiente, così com’è stato previsto a livello di programmazione nazionale, il solo piano educativo individualizzato che esonera l’alunno autistico dall’insegnamento e apprendimento di alcune materie. A ciò si aggiunge la riduzione, sempre crescente, di insegnanti di sostegno quando il problema avanza.

L’autismo – continua Giuliano – è un disagio nel comportamento e non una malattia. La proposta di legge oggetto dell’incontro ha una ricchezza che è quella di aver previsto specifiche risorse economiche: più che di proposte di legge abbiamo bisogno di risorse.

Con la legge sull’autismo deve essere, però, recuperato anche il dibattito sulla legge del “Dopo di noi” perché la scuola è luogo di attenzione e assistenza ai soggetti autistici, ma fuori dalla scuola sono necessari interventi di sostegno e attenzione per sostenere i soggetti vulnerabili e le loro famiglie”.

L’incontro – conclude Giuliano – sarà un momento di confronto sulla proposta di legge e l’occasione per presentare eventuali proposte emendative ed integrative”.