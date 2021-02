SanremoSol in TV: Basilicata protagonista con scuola e territorio

La Basilicata comincia il suo viaggio in direzione Sanremo . SanremoSol, format diretto dal lucano Giuseppe Grande, in onda da Sanremo proprio durante la settimana del Festival, si trasforma in un vero e proprio programma televisivo. Il 71esimo Festival della canzone Italiana, pur con tutte le sue inedite limitazioni causa covid, rispetterà ancora una volta il claim “Sanremo è sempre Sanremo”.Intanto lo staff di SanremoSol, quasi tutto lucano, lavora senza sosta e con tanto entusiasmo.

La principale novità di questa sesta edizione, dal 1 al 6 marzo, sarà la messa in onda di SanremoSol in TV sul canale nazionale n. 68 del digitale terrestre, e precisamente su Bom Channel, oltre che in streaming, sui social, e su altri media. Tre le postazioni televisive: il balcone fronte Teatro Ariston, il Grand Hotel & Des Anglais, ed uno yacht ormeggiato vicino al centro città.Giuseppe Grande ha pensato ad un programma televisivo fresco, dinamico, dove si alterneranno schetch, varietà, e momenti dedicati alla promozione e alla valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, e dell’enogastronomia.Si parlerà tanto di Basilicata. A raccontarla gli studenti che con diversi contributi, saranno cuore pulsante della trasmissione. Le scuole che parteciperanno, a rappresentare le varie aree del territorio, saranno: l’Istituto “Giorgi” di Potenza, il “Flacco” di Venosa, il “Turi” di Matera, il “Sinisgalli” di Senise, e il “Pitagora” di Montalbano Jonico.Oltre agli studenti, anche alcuni Comuni mostreranno le specificità dei propri borghi. Riflettori puntati su Senise, Marsico Nuovo, San Chirico Raparo, Vaglio Basilicata e Venosa, dove alcuni residenti della cittadina oraziana, hanno voluto farsi portavoce della promozione territoriale occupandosene in prima persona. SanremoSol negli anni passati ha raggiunto circa 2 milioni di contatti nel corso dei 6 giorni dedicati all’evento e nelle settimane precedenti e successive allo stesso.Tra poco l’attesa sarà finita e si aprirà finalmente il sipario del Festival e di SanremoSol, dove, grazie al lucano Grande e tutti le persone stanno collaborando alla riuscita del programma, si potrà dire che anche “La Basilicata è sempre la Basilicata”.