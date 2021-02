Management sanitario, domani webinar ALTEMS Università Cattolica

Venerdì 12 febbraio, ore 9.30, l’evento on line con l’assessore alla Sanità della Basilicata Luigi Rocco Leone inaugura i programmi di alta formazione per le nuove sfide dell’healthcare management

11 febbraio 2020 – Sarà l’intervento di Luigi Rocco Leone, assessore alla Sanità della Regione Basilicata, al centro del webinar dal titolo “Le competenze manageriali per il Servizio Sanitario Nazionale”, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica (ALTEMS), che potrà essere seguito on line domani 12 febbraio, alle ore 9.30, collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo: https://roma.unicatt.it/.

L’incontro sarà aperto alle ore 9.30 dai professori Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e direttore dell’ALTEMS, e Gianfranco Damiani, Associato di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo, che introdurranno, alle ore 9.45, l’intervento dell’assessore Luigi Rocco Leone.

Alle ore 10.15 la tavola rotonda dal titolo “Covid e managerialità” con la partecipazione di Ernesto Esposito, Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, e Alessandro Sgambato, Ordinario di Patologia generale all’Università Cattolica e Direttore Scientifico dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB).

“In uno scenario ancora pieno di incertezze la formazione manageriale rappresenta un investimento su cui le governance regionali devono puntare. – afferma il professor Americo Cicchetti – I due corsi, realizzati in collaborazione con la Regione Basilicata, costituiscono l’uno un percorso di accrescimento dei saperi del middle management, ovvero dei professionisti coinvolti nelle sfide operative e nel governo delle strutture complesse aziendali. Il secondo, rivolto alle figure apicali delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Basilicata, ha come obiettivo il rafforzamento e l’aggiornamento dei contenuti utili ad una governance strategica e programmatoria di tali organizzazioni”.

“ALTEMS e Regione Basilicata – continua Cicchetti – affrontano insieme la sfida per la resilienza e la sostenibilità cui è sottoposto ormai da un anno il Sistema Sanitario del nostro Paese, costruendo assieme un percorso di accrescimento personale e professionale per il per tutti i partecipanti impegnati nei prossimi mesi nei nostri corsi di formazione”.

L’organizzazione didattica e i destinatari dei Corsi di formazione manageriale dell’ALTEMS

Il Corso in “Metodologie e strumenti per il management sanitario in organizzazioni complesse”,rivolto ai dirigenti sanitari e diretto dal professor Gianfranco Damiani, è indirizzato particolarmente a medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, per lo svolgimento di incarichi di direzione di strutture complesse, per 100 ore di lezione.

Il Corso in “Governo strategico delle aziende e dei servizi sanitari” è rivolto ai direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende e degli enti del Sistema Sanitario della Regione Basilicata e diretto dal professor Americo Cicchetti, per 218 ore di lezione.

I Corsi inizieranno il 12 febbraio e le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina in modalità flipped classroom, alternando momenti formativi sincroni e asincroni, durante i quali saranno trasmessi contenuti teorici e teorico- pratici su temi strategici per l’organizzazione sanitaria.