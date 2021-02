CALCIO – “Waiting increases the pleasure”

La lunga attesa per poter tornare in campo e riabbracciare i compagni di squadra. E’ così, da quasi un anno, che i giovani calciatori stanno vivendo sulla propria pelle l’evolversi dell’emergenza sanitaria globale, una sosta forzata che di fatto sta penalizzando, più di ogni altra, le nuove generazioni e i loro sogni.

I cinquanta secondi di “Waiting increases the pleasure“, il potente video emozionale prodotto da Lega Nazionale Dilettanti e Nike-GTZ Distribution (CLICCA QUI per vederlo), interpretano con un pizzico di ironia il forte disagio di migliaia di ragazzi che aspettano solo il momento di riabbracciare quel pallone simbolo di gioia, divertimento e amicizia.

Ecco dunque come i numeri spettacolari di calcio freestyle nella clip diventano metafora di libertà, mentre gli sguardi meravigliati dei giovani protagonisti che assistono alla scena non sono dovuti alle straordinarie evoluzioni del performer, ma all’attesa di riprendersi quella palla che manca da troppo tempo.

“Viviamo con enorme dispiacere la frustrazione dei ragazzi in un momento così complicato, chi ha giocato sa cosa significhi stare così a lungo lontano dal campo e dagli amici – commenta il Presidente LND Cosimo Sibilia– Tra mille difficoltà siamo riusciti a garantire la prosecuzione dei campionati nazionali e ora siamo al lavoro per creare le condizioni per una ripresa anche dell’attività su base regionale.

Abbiamo iniziato a ragionare sul vertice nella consapevolezza che lo sport ha bisogno dell’entusiasmo dei giovani e che sarà necessario fare tutto il possibile per riportarli al più presto sul terreno di gioco”.

“Questo spot vuole essere un incoraggiamento a tutti i ragazzi che oggi sono costretti a non praticare questo meraviglioso sport che è il calcio – spiega l’ad di GTZ Distribution Riccardo Trolese – Stiamo giocando una partita difficilissima, ma sono sicuro che tutti insieme sapremo vincerla”.

Il videoclip prodotto dal regista Onofrio Brancaccio è stato girato al BLQ Skatepark di Bologna insieme al freestyler Giorgio Luppi e ai giovani calciatori e calciatrici del Bologna FC e Assist Football Club.

GTZ Distribution è per il secondo anno consecutivo partner ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, distribuendo in esclusiva i palloni Nike per i campionati nazionali di Calcio a 5 e di tutte le manifestazioni nazionali dilettantistiche.