Covid, Vanacore (ex Potenza) stroncato dal virus a soli 45 anni

Antonio Vanacore (ex calciatore del Potenza nella stagione 2009/2010 e del Melfi), vice allenatore della Cavese, società campana che milita nel girone C insieme al Potenza, è morto all’età di appena 45 anni dopo aver contratto il Covid-19.

Vanacore era stato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli lo scorso 26 febbraio, mentre il 3 marzo si era reso necessario il trasferimento al reparto di rianimazione dell’ospedale di Frattamaggiore.

Nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel 1975, Antonio Vanacore in carriera ha collezionato in totale 481 presenze, la maggior parte delle quali tra Serie C1 e C2 e Serie D con le maglie, tra le altre, di Casertana, Benevento, Juve Stabia, Potenza e Melfi. Terzino sinistro, nella stagione 2004/05 ha anche militato in Serie B con il Catanzaro, prima di tornare nelle categorie minori.

La società del Potenza Calcio ha rivolto le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Vanacore attraverso un posto pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Già tanti i messaggi di cordoglio per l’ex calciatore di serie B e serie C da parte di altre squadre di calcio, tra cui quello della Paganese Calcio 1926 srl che ricorda come «da settimane, da vero guerriero, lottava contro il Covid», si legge in una nota pubblicata sul sito del club.

«La FC Francavilla esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di mister Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese Calcio ed ex stella del Potenza Calcio.

Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze».

«La Cavese 1919 – si legge sui social della società – comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile».