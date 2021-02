In Basilicata un avviso per il turismo congressuale Pubblicato sul sito dell’Apt

POTENZA, 09 FEB – L’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata (Apt) ha pubblicato sul suo sito internet un avviso pubblico per gli operatori lucani del settore del turismo congressuale, per aderire al progetto dell’Apt “Basilicata Mice” (Meeting incentives conferences events).

Il progetto, è scritto in una nota, riguarda “gli operatori che intendano rendere disponibili sul mercato nazionale e internazionale proposte e prodotti in tale ambito: in base alle caratteristiche della propria offerta, potranno rispondere a esigenze e bisogni di una quota di mercato particolare, come appunto quella di meeting e congressi, mentre l’Apt si impegna a promuovere le strutture interessate attraverso le attività che riterrà funzionali”.

(ANSA)