Sorpreso dai Carabinieri con 90 grammi di droga a Rapolla (PZ)

A Rapolla, i Carabinieri della Stazione di Venosa i provincia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto , ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella cui abitazione hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish avvolto nel cellophane, del peso di 84 grammi, nascosto all’interno di un armadio della camera da letto, mentre altri 9 grammi di marijuana sono stati trovati celati in un mobile della cucina, insieme a strumenti e materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 29enne è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Melfi.