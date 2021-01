Comune di Senise:bando servizio civile universale

AVVISO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI AFFERENTI A PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 15 gennaio 2021, ha pubblicato l’integrazione al Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero incrementando a 55.793 operatori volontari e prorogando il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021.

L’ Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino ha presentato due programmi:

“SostieniAmbito” e “Guardare il Futuro”.