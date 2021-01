Aperte le iscrizioni alla eFemminile 2020/21

Torna, dopo il grande successo ottenuto con il primo torneo digitale dedicato alle Società di calcio femminile della Serie C – Lega Nazionale Dilettanti, il campionato eFemminile.

La kermesse, gratuita e unica nel suo genere a livello europeo è stata vinta, nella sua prima edizione, dalla Sicula Leonzio Women guidata dalla egamer Elena Coriale al termine di un vero e appassionante testa a testa con il Catanzaro capitanato da Valentina Stranieri.

Le squadre si affronteranno con la confermata formula dei match 1 vs 1 ma potranno essere formate, come sempre, da più calciatrici in modo da alternarsi a piacimento durante le giornate di campionato ed in base alle disposizioni di colei che rivestirà il ruolo di “capitano” del team eSport.

Il format resta quello on line con l’utilizzo di squadre nazionali di calcio femminile ed ogni società, potrà scegliere quella più simile ai propri colori sociali.

Sul sito ufficiale della LND eSport, durante le live streaming sul canale Twitch e su tutti i social media della LND compariranno però i nomi ed i loghi originali delle società di calcio femminile di serie C, così come in tutti gli articoli e le interviste. Ogni match avrà la durata di 6 minuti a tempo e overall bloccato a 85.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a esport@lnd.it

#LNDeSport #eFemminile