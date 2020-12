La eSerieD domani “in campo” per la penultima gara del 2020

Torna il campionato virtuale su PS4 dedicato ai club della Serie D con la giornata numero 11 del Round 1. Per la capolista Savoia c’è il derby con la Real Agro Aversa mentre il Fasano ospita la Luparense. Nel terzetto delle inseguitrici la Recanatese non si nasconde più e alla vigilia del match contro il Crema, che si potrà seguire in diretta streaming a partire dalle 21.15 di domani sul canale Twitch della LND eSport, il capitano Nicola Pigini (nell’immagine) ci parla dello stato di salute del suo team. “Siamo in una buona posizione di classifica e ne siamo felicissimi. L’appetito vien mangiando – dichiara il capitano – e anche se l’obiettivo iniziale era solo quello di far bene, ora lottiamo con convinzione per poter dire la nostra nella parte più ambita della graduatoria”. Una squadra, la Recanatese, alla sua seconda esperienza nel gaming della LND che, in questa eSerieD, continua a crescere grazie ai tanti appassionati che vogliono vestire la casacca giallorossa versione eSport: “Abbiamo un bel gruppo – continua Pigini – e lo spirito è quello giusto. Per un periodo dovremo fare a meno di Andrea Zenga (figlio del grande numero uno Walter) che sarà impegnato nella casa del Grande Fratello. La rosa è comunque ampia e composta da tanti bravi player che sono certo, si faranno trovare prontissimi. Sono tutti ragazzi della zona, nessun gamer professionista ma un manipolo di veri appassionati che, visti i risultati, si divertono ancora di più e cominciano a strizzare l’occhio al podio più alto. Ringrazio ancora la Lega Nazionale Dilettanti per questa opportunità. Stiamo conoscendo persone, instaurando nuove amicizie e possiamo far sventolare i nostri colori nonostante lo stop ai campionati. Spero che tante altre squadre di Serie D possano entrare a far parte di questa “casa” perché ne vale davvero la pena. Da noi si è creato un bellissimo gruppo e per essere dove siamo ora lavoriamo quasi ogni giorno, divertendoci, ma senza risparmiarci. Non ci resta che continuare così – conclude Nicola – augurandoci di arrivare più in alto possibile, tifando nel mentre anche Andrea, affinché possa tornare vincitore dal Grande Fratello”.

Lunedì 28 dicembre 2020 – 11^ giornata di andata

Crema – Recanatese (live streaming su twitch.tv/legadilettantiesport)

Fasano – Luparense

Latina – Derthona

Mestre – Taranto

Nola – Varese

Savoia – Real Agro Aversa

Villa Valle – Sorrento

Virtus Bergamo – Casale